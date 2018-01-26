Болгарская авиакомпания со 2 февраля будет летать из Одессы в Софию

Авиакомпания Bulgaria Air (Болгария) со 2 февраля начинает регулярное авиасообщение Одесса-София.

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Об этом УНИАН сообщил менеджер по связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Одесса» Дмитрий Головченко, уточнив, что речь идет о рейсах, анонсированных в декабре 2017 года.

По его словам, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.

Вылет из Софии- в 19:05, прибытие в Одессу - 20:30; в обратном направлении вылет из Одессы - в 21:20, прибытие в Софию - в 22:40 (по местному времени). Авиаперелеты будут осуществляться на самолетах Embraer 190.

Головченко напомнил, что 22 декабря в международном аэропорту «Одесса» впервые приземлился самолет Bulgaria Air, который выполнил рейс из Софии с официальной делегацией во главе с заместителем премьер-министра Болгарии.

Справка УНИАН. «Болгария Эйр» — пассажирская авиакомпания Болгарии, базируется в Софии. Компания является владельцем Himimport Inc. Является главным пассажирским перевозчиком на рынке Болгарии, национальным авиаперевозчиком страны. Авиапарк компании насчитывает 17 самолетов, которые выполняют рейсы в 27 городов в 19 странах.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.