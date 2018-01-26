Компания тестя Насирова заработает миллиард на реконструкции перрона в "Борисполе" - СМИ

Компания тестя отстраненного главы ГФС Романа Насирова "Альтис-Констракшн" заработает 1,048 млрд грн на реконструкции перрона терминала D аєропорта «Борисполь».

Читайте такжеКабмин направил представление об увольнении Насирова

Работы будут проводиться в две очереди и должны завершиться до 30 июня 2020 года, передает ЦТС.

Тендер на проведение реконструкции перрона был объявлен еще в сентябре 2017 года. Желание участвовать в торгах изъявили пять компаний: ООО "Альтис-Констракшн", ООО "Фортис Юкрейн", ОАО "Строительно-монтажный трест № 8", ООО "Путевое строительство "АЛЬТКОМ" и ONUR (Турция). Предложения трех претендентов были отклонены. В результате, в аукционе участвовало всего две компании - "Альтис-Констракшн" и "Путевое строительство "АЛЬТКОМ".

Наименьшую цену предложила фирма "Альтис-Констракшн", благодаря чему и победила. Аэропорт «Борисполь» сэкономил на этом тендере 15,3 млн грн.

Отметим, что "Альтис-Констракшн" в июне 2017 года выиграла тендер и заключила договор с аэропортом «Борисполь» на проведение проектных работ по реконструкции перрона терминала D стоимостью около 3,5 млн грн.

Компания "Альтис-Констракшн" уже имеет опыт в строительстве и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. В 2014 году подрядчик производил обустройство зоны внутренних рейсов в терминале D аэропорта «Борисполь». Также компания участвовала в реконструкции аэропортов Херсон, Запорожье, Винница.

Конечным бенефециаром ООО "Альтис-Констракшн" является бизнесмен Александр Глимбовский. Его дочь, Екатерина Глимбовская, замужем за Романом Насировым, отстраненным экс-главой Государственной фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 3 марта отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). По версии следствия, чиновник в 2015-2016 годы, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.