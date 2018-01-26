Новость для водителей: в феврале бензин и дизтопливо могут немного подешеветь

По словам эксперта, цены на топливо в сетях АЗС могут в феврале снизиться на 50 коп. за литр, но значительного снижения все-таки ожидать не стоит.

Цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС Украины, после продолжительного роста до рекордных значений, могут в феврале этого года снизиться на около 50 коп. за литр на фоне укрепления курса гривни по отношению к иностранной валюте, за которую нефтетрейдеры покупают топливо за рубежом.

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Как сообщает пресс-служба группы компаний Prime, такое мнение высказал руководитель компании и эксперт на рынке нефтепродуктов Дмитрий Лёушкин.

«Две главные причины подорожания топлива в январе: поднятие цен на нефть на международных рынках и девальвация украинской национальной валюты. Однако в конце января стоимость топлива на украинских АЗС должна стабилизироваться, а в феврале, возможно, даже чуть-чуть снизиться, копеек на пятьдесят», - сказал эксперт.

По словам Лёушкина, главной предпосылкой для стабилизации цен на топливо станет приток валюты в страну, который сгенерируют украинские экспортеры.

«Традиционно с первых чисел января начинается массовый поток экспорта квотированных товаров в Европу. Например, сока-концентрата, меда и т.д. После поставок украинских товаров за рубеж, европейцы начнут рассчитываться с нашими поставщиками. Рассчитываться валютой, половину которой экспортеры обязаны сразу же продать на межбанке. Соответственно рынок (украинский межбанковский валютный рынок – УНИАН) наполнится валютой. Гривня прекратит девальвацию, что сдержит дальнейшее повышение цен на топливо в Украине», - объяснил он, добавив, что значительного снижения цен АЗС все-таки ожидать не стоит.

Также Лёушкин заявил, что высокие цены на дизельное топливо могут привезти с марта этого года к подорожанию грузоперевозок на 7-10%.

«В себестоимости грузоперевозок стоимость топлива составляет 60-70%. Это значит, что поднятие цены на дизельное топливо на одну гривню поднимает стоимость автомобильной грузоперевозки где-то на 60 копеек. Однако можно не опасаться повышения цен на фрахты в январе и феврале, поскольку это традиционно «мертвые» месяцы для нашего рынка. А вот уже в марте цена поднимется на 7-10%», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять гривень за литр и достигли рекордных значений. По информации консалтинговой компании UPECO, по состоянию на 25 января, бензин А-92 в некоторых сетях АЗС стоил по 31,25-31,49 грн за литр, А-95 – по 32,45-32,49 грн за литр и дизельное топливо – по 29,79-29,99 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.