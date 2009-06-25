Результаты конкурса по аэропорту Одессы могут быть аннулированы

Городские власти могут аннулировать результаты конкурса по определению компании-инвестора реконструкции международного аэропорта «Одесса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил в беседе с журналистами мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, отметив, что «договор с фирмой «Гепард плюс», признанной победителем международного конкурса, до сих пор не подписан».

При этом, добавил Э.ГУРВИЦ, «руководство города пошло навстречу инвестору, согласившись на поэтапное инвестирование реконструкции объектов аэропорта. Вместо запланированных 250 млн. долл. компания должна была внести на первом этапе 100 млн. долл. Но пока не получены гарантии даже на эту сумму».

Если в ближайшее время гарантии не будут получены, подчеркнул мэр Одессы, «результаты конкурса будут аннулированы, и мы будем вести реконструкцию с другим инвестором, который сможет выполнять договоренности».

Реконструкция аэропорта делается на перспективу, «независимо от планов, связанных с приемом участников Чемпионата по футболу Евро-2012», - подытожил Э.ГУРВИЦ.