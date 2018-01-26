Стало известно, сколько мобильные операторы готовы заплатить за 4G-частоты

По решению тендерной комиссии торги 4G-лицензиями начнутся 31 января 2018 в 10:00 часов.

Комиссия по проведению тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Международный подвижный (мобильный) связь IMT в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц объявила ценовые предложения участников тендера по каждому из семи лотов и определила начальные цены торгов "с голоса" по соответствующим лотам.

Читайте такжеАхметов "наварит" на радиочастотах для 4G 500 миллионов гривень благодаря человеку Порошенко - СМИ

Об этом сообщает Нацкомиссия по регулированию в сфере связи и информатизации.

Соответствующие конверты были распечатанные и объявлены ценовые предложения участников тендера по соответствующим лотам в присутствии уполномоченных лиц участников тендера.

Начальными ценами торгов "с голоса" определены:

по лоту № 1 - 572 001 000 гривень;

по лоту № 2 - 293 000 477 гривень;

по лоту № 3 - 293 000 477 гривень;

по лоту № 4 - 293 000 477 гривень;

по лоту № 5 - 286 000 200 гривень;

по лоту № 6 - 286 000 200 гривень;

по лоту № 7 - 286 000 200 гривень.

По решению тендерной комиссии торги "с голоса" начнутся 31 января 2018 в 10:00 часов.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по регулированию связи определит участников тендера на продажу 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц 23 января.

4 июля 2017 года Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц с начальной стоимостью 2,3 миллиарда гривень и 1800 МГц с начальной стоимостью 4 міольярда гривень для внедрения связи четвертого поколения 4G.