Эксперт объяснил, почему подорожал проезд в маршрутках

Повышение цен на проезд в маршрутках обусловлено коррупционными схемами между перевозчиками и чиновниками.

Повышение цен на проезд в маршрутках обусловлено коррупционными схемами между перевозчиками и чиновниками, а не плохим экономическим состоянием предприятий-перевозчиков, заявляет лидер ОО "Украинская антикоррупционная ассоциация" Александр Аронец.

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"Наша ассоциация провела исследование рынка маршрутных перевозок. Его результаты свидетельствуют, что повышение цен на проезд обусловлено не катастрофическим экономическим состоянием предприятий-перевозчиков, а коррупционными схемами. Одна-две гривни, которые водители некоторых маршрутов начали брать за проезд, идут на взятки чиновникам, от которых они получили право осуществлять перевозки", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Аронца, схемы, по которым некоторые компании-перевозчики получают победу в конкурсах, "предусматривают договоренности с членами конкурсных комитетов и ежегодные премиальные на протяжении всего срока договора". "Годовая сумма таких премиальных с одного маршрута составляет около 900 тысяч гривень в столице и до 1,5 миллиона гривень по области", - считает эксперт.

Также Аронец добавил, что треть выручки с каждого рейса маршрутки передается кураторам.

Справка УНИАН. В январе этого года проезд во всех маршрутках Киева подорожал на 1–2 гривни, максимум до 7 гривень. Перевозчики жалуются на рост цен на топливо, запчасти, а также новый подвижной состав.