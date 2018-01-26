Стало известно, какие маршрутки в Киеве подняли стоимость проезда

Стоимость проезда выросла на 1 гривню как минимум на 21 маршруте.

В Киеве с начала этого года подорожал проезд для пассажиров на маршрутах четырех частных компаний-перевозчиков.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.

При этом в Департаменте обратили внимание на то, что, согласно заключенным договорам об организации перевозок пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования г. Киева, перевозчики обязаны уведомлять организатора - Департамент транспортной инфраструктуры - об изменении тарифа на проезд в течение одного рабочего дня с даты введения нового тарифа. Параллельно городская служба перевозок осуществляет мониторинг тарифов. Несмотря на это, добавили в транспортном департаменте, сейчас информация, которой они располагают, может быть неполной.

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«По состоянию на 22 января о подорожании стоимости проезда на автобусных маршрутах общего пользования г. Киева, которые работают в режиме маршрутного такси, уведомили четыре перевозчика: ООО «Ярослав-Авто», ООО «Союз-Авто», ЧП «Авен-Езер» и ООО «ДМ-Киевтранс», - сообщили в городском департаменте.

В частности, это касается, как минимум, 19 городских маршрутов. Так, на маршрутах компании-перевозчика ООО "Ярослав-Авто" №№555, 434, 545, 526, 509, 151, 242, 496, 542, 504 и 528 подорожание стоимости проезда произошло на 1 грн и составляет 7 грн; на маршрутах №№577, 569, 249, 557 - также подорожание на 1 грн - до 6 грн за проезд. На маршруте ЧП "Авен-Езер" №501 стоимость проезда увеличилась на 1 грн - до 6 грн. На маршрутах ООО "ДМ-Киевтранс" №№ 194 и 582 цена проезда увеличилась на 1 грн - до 5 грн; на маршруте №455 - на 1 грн - до 7 грн за поездку.

Также УНИАН известно, что стоимость проезда на 1 гривню, до 7 грн, выросла и на маршрутах №192 и 405, которые обслуживаютсяо ООО «Союз-Авто».

По данным Департамента, в столице сейчас работает 21 частная компания-перевозчик, они обслуживают 155 городских маршрутов.

В представительстве городской власти напомнили, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины №240 от 25 марта 2015 года, отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров на автомобильном транспорте общего пользования, в том числе, работающих в режиме маршрутного такси.

Тарифы на перевозку пассажиров рассчитываются, согласно Методике расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта и связи от 17 ноября 2009 года № 1175. В соответствии с Методикой, тариф на перевозки на городских автобусных маршрутах общего пользования города Киева, работающих в режиме маршрутного такси, является свободным, а потому формируется каждым перевозчиком самостоятельно.

Таким образом, киевские власти лишены законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси.