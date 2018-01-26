Продажи электромобилей в мире за год выросли почти на 60%

Если темпы роста рынка сохранятся, то в 2018 году будет реализовано около 1,9 миллиона электромобилей.

Продажи автомобилей с электродвигателем в мире в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 57% – до 1,2 миллиона единиц, что является новым рекордом. Об этом говорится на сайте "Автоцентр".

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Согласно опубликованным данным, мировым лидером по продажам электрокаров второй год подряд остается Китай, где рынок электромобилей в прошлом году вырос на 72% – до 602 тысяч проданных авто.

Отмечается, что в Евросоюзе за 2017 год реализовано 307 тысячи электрокаров, что на 38% больше по сравнению с 2016 годом, а в США – около 200 тысяч, что на 27% больше по сравнению с 2016 годом.

"Самые высокие темпы роста рынка электромобилей продемонстрировали Исландия (+248%), Словения (+166%), Япония (+149%) и Португалия (+126%). По прогнозам, если темпы роста рынка сохранятся, то в 2018 году будет реализовано уже около 1,9 миллиона электромобилей и плагин-гибридов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,3 раза – до 2697 единиц.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.