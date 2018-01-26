В Украине почти половину ж/д билетов приобрели через интернет

"Укрзализныця" продолжает работу с коллегами из железных дорог европейских стран для создания возможности продажи билетов через интернет на поезда международного сообщения.

В 2017 году через электронные сервисы акционерной госкомпании "Укрзализныця" пассажиры приобрели 41% железнодорожных билетов от общего объема продаж, что составляет 22 миллиона билетов, сообщила пресс-служба госкомпании.

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"Всего в прошлом году через электронные каналы было реализовано почти 22 миллиона билетов, тогда как за 2016 год – 16,7 миллиона (34% от общих продаж). Популярность услуги по продаже электронных билетов можно объяснить ее удобством - купить проездной документ можно в любом месте и в любое время, пассажир самостоятельно выбирает нужный поезд, тип вагона и место. К тому же билет, оформленный через интернет, практически невозможно потерять - его можно печатать неограниченное количество раз из письма, приходящего на электронную почту пассажира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, кроме дополнительных и региональных.

"На региональные поезда и международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, и его необходимо обменять в железнодорожной кассе на обычный билет. Также через всемирную сеть можно приобрести электронные билеты на международные поезда 705/706 Киев - Пшемысль, 715/716 Киев - Пшемысль и 351/352 Здолбунов - Хелм", - говорится в сообщении.

В то же время, в "Укрзализнице" отметили, что на все остальные поезда, курсирующие в страны Европы, билеты можно приобрести только в кассах.

"Укрзализныця" продолжает работу с коллегами из железных дорог европейских стран для создания возможности продажи билетов через интернет на поезда международного сообщения. Сейчас отрабатываются нормативные и технические вопросы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.

Справка УНИАН. Электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.