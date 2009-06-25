«Укрзализныця» предлагает создать госконцерн

«Укрзализныця» обратится к правительству с просьбой утвердить реформирование железных дорог в формате создания государственного концерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил журналистам гендиректор ведомства Михаил КОСТЮК.

«Мы попросим правительство согласовать наш формат, при котором возможно было бы создание или усиление управляемости системы путем образования государственного концерна «Украинские железные дороги", и пригласить решением правительства в концерн все предприятия, которые сегодня имеются в едином технологическом комплексе», - сказал М. КОСТЮК.

По его словам, в единый технологический комплекс должны быть введены также предприятия, которые ранее были из него выведены (приказ Минтранссвязи №463 – УНИАН).

«Вы знаете, что отдельные предприятия были выведены из этого комплекса, что создает сегодня не совсем комфортную их работу», - гендиректор «Укрзализныци».

В то же время, по его словам, еще будут проводиться слушания, консультации. «Для того, чтобы не допустить ошибку в реформировании, необходимо подходить к процессу поэтапно, используя опыт соседей», - сказал он. В частности, это касается опыта России, Польши, Словакии, Германии. «Так просто, в период кризиса, броситься в акционирование – опасно», - считает М.КОСТЮК.

Напомним, министерство транспорта и связи Украины 18 апреля 2008 г. издало приказ №463 «О внесении изменений в перечень предприятий, учреждений и организаций, входящих в сферу управления Министерства транспорта и связи Украины», согласно которому ряд предприятий транспортной отрасли переподчинен министерству. Самые крупные потери понесла «Укрзализныця», почти сотня ее предприятий и организаций оказались переподчиненными Минтранссвязи. Министерству подчинены Управление промышленных предприятий, в структуре которого 18 щебневых карьеров, локомотиво- и вагоноремонтные заводы, Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски» (железнодорожный контейнерный оператор), «Укрречтранс», «Укрспецвагон», госпредприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укржелдорснаб» и многие другие.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 г. распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Она предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 г. на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.

В то же время Минтранссвязи в 2008 г. подготовило новый проект Программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагается создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги». (Ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП.) Таким образом, Минтранссвязи выступало за реформирование по принципу создания ГП, а «Укрзализныця» - по принципу создания ГАК.