К празднованию Дня Конституции «Укрзализныця» назначила 14 дополнительных поездов.

Как напоминает пресс-служба ведомства, в периоды увеличения пассажиропотока железные дороги Украины назначают дополнительные поезда на наиболее популярные направления.

В частности, по состоянию на 24 июня в расписание дополнительно включены 14 поездов: №220 Черновцы—Ивано-Франковск—Киев, №524/523 Луганск—Киев—Луганск, №277 Харьков—Киев, №286/285 Киев—Симферополь, №546 Симферополь—Харьков, №155/156 Киев—Одесса—Киев, №516 Львов—Киев, №269/270 Киев—Ивано-Франковск—Черновцы, №545/504 Харьков—Симферополь—Харьков, №207/208 Киев—Ужгород, №507/508 Ясиноватая—Симферополь, №545/546 Харьков—Симферополь, №544/543 Симферополь—Киев, №289/290 Киев—Запорожье.