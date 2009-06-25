В Киеве ночью 26 июня перекроют движение на участке Большой кольцевой

В Киеве с 22-х часов 26 июня до 7-ми часов 27 июня на отрезке от Большой кольцевой дороги и до улицы Гната Юри будут проводиться ремонтные работы по укладке асфальтобетонного покрытия, в связи с чем движение транспорта на этом участке будет ограничено полностью.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Управления ГАИ Киева.

Кроме того, с 29 по 30 июня на отрезке дороги - съезд с Южного моста на Столичное шоссе в направлении с. Корчеватое (Голосеевский район) - будут проводиться ремонтные работы по восстановлению защитного слоя и асфальтобетонного покрытия.

В связи с этим на указанном участке:

- 29 июня с 21.00 до 24.00 – частичное ограничение движения транспорта;

- с 24.00 29 июня до 06.00 30 июня - полное ограничение движения.