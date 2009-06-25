ЮЗЖД отменила одну электричку в выходные

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отменила одну электричку, курсирующую в выходные, и продлила некоторые пригородные маршруты.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, с 27 июня Юго-Западная железная дорога отменяет движение электропоезда № 6805 Березань-Борщаговка-техническая по субботам и воскресеньям. Отмена курсирования электропоезда вызвана отсутствием пассажиропотока на этом пригородном маршруте, а соответственно, его нерентабельностью.

В то же время Юго-Западная железная дорога сообщает о продлении маршрута следования электропоездов в связи с ростом пассажиропотока на некоторых направлениях в пригородном сообщении.

С 26 июня по пятницам продлевается маршрут следования электропоезда №6025 Киев-Фастов до станции Попельня, обратно также каждую пятницу будет курсировать электропоезд №6218 Попельня-Фастов.

С 30 июня Юго-Западная железная дорога продлит ежедневный маршрут следования электропоезда №6807 Переяславская-Борщаговка-техническая до станции Яготин. Кроме того, железная дорога назначает остановку электропоезда №6070 Фастов-Киев по станции Мотовиловка.