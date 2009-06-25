«АэроСвит» открыл в Баку центр продаж

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» открыла в Баку (Азербайджан) первый центр продаж. Об этом сообщает УНИАН пресс-служба «АэроСвита».

Открытие центра продажи в столице Азербайджана позволит «АэроСвиту» укрепить позицию на рынке, увеличить продажи, а также получить новый опыт.

Напомним, «АэроСвит» начал полеты между столицами Украины и Азербайджана в июле 2004 г., выполняя один рейс в неделю. На данный момент авиакомпания выполняет по этому маршруту пять рейсов в неделю: по вторникам, средам, пятницам и 2 рейса в воскресенье. В 2008 году на линии Киев–Баку–Киев было перевезено 31800 пассажиров, что соответствует коэффициенту занятости кресел на уровне 85%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и мощным самолетным парком, включающим дальне- и среднемагистральные воздушные суда Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.