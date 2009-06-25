Проводники поезда «Азов» будут в новой форменной одежде

К чемпионату Европы по футболу среди молодежи 2009 года на Донецкой железной дороге разработана новая форменная одежда для проводников фирменного пассажирского поезда «Азов» №83/84 сообщением Мариуполь—Киев.

По словам заместителя начальника службы пассажирского хозяйства Донецкой железной дороги Сергея ЗАЙЦЕВА, эта одежда будет иметь более эстетичный вид. Вместо привычного синего цвета форма будет фиолетовой с элементами золотой обработки. В женском костюме золотыми нитями украшены рукава, воротник на пиджаке и деление. У мужчин канты золотого цвета на карманах и воротнике.

«Дизайн формы разрабатывали сами проводники Мариупольского депо, ведь кому как не им знать, какую форму хочется носить. Мужской пиджак в классическом стиле — однобортный и приталенный. У женщин теперь не будет длинных галстуков, остановились на коротком варианте галстука-ласточки. Новая форменная одежда будет пошита индивидуально под каждого проводника, молодым проводникам-женщинам могут даже укоротить юбки. Правда, в разумных пределах. Всего будет пошито 120 комплектов одежды», — отметил Сергей Зайцев.