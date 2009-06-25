На ЮЗЖД начался месячник по санитарному контролю электропоездов

С 24 июня по 24 июля на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) будет проходить "Месячник по обеспечению надлежащего санитарно-технического состояния пригородных поездов и недопущению в них несанкционированной торговли».

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Железнодорожники будут проверять поезда совместно с работниками правоохранительных органов и военизированной охраны. При выявлении случаев несанкционированной торговли будут оформляться соответствующие акты, которые будут направлены правоохранительным органам.

Поезда с замечаниями относительно санитарно-технического состояния из депо выпускать не будут. А в пунктах обращения поездов работники Юго-Западной железной дороги будут следить, чтобы мусор из поездов был убран своевременно.