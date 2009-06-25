ОАК проведет допэмиссию до 140 млрд рублей

Акционеры ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в четверг одобрили размещение допэмиссии в размере до 140 миллиардов рублей в 2009-2010 годах, сообщила пресс-служба компании, сообщает РИА Новости.

«Акционерами ОАК было принято решение о возможности размещения корпорацией до 140 миллиардов обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая», - говорится в сообщении.

По итогам эмиссии в ОАК могут войти Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" и ОАО "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова" (КАПО).

Уставный капитал ОАК составляет 110,28 миллиарда рублей. В собственности России находится 91,34% акций. В ОАК входят ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", ОАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина", ОАО "ОАК - транспортные самолеты", ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ОАО "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова", ОАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ОАО "ТАВИА".