ОАК проведет допэмиссию до 140 млрд рублей

13:43, 25 июня 2009
Транспорт/Связь
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В 2009-2010 гг.

Акционеры ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в четверг одобрили размещение допэмиссии в размере до 140 миллиардов рублей в 2009-2010 годах, сообщила пресс-служба компании, сообщает РИА Новости.

«Акционерами ОАК было принято решение о возможности размещения корпорацией до 140 миллиардов обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая», - говорится в сообщении.

По итогам эмиссии в ОАК могут войти Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" и ОАО "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова" (КАПО).

Уставный капитал ОАК составляет 110,28 миллиарда рублей. В собственности России находится 91,34% акций.  В ОАК входят ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", ОАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина", ОАО "ОАК - транспортные самолеты", ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ОАО "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова", ОАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ОАО "ТАВИА".

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