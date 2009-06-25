Инвестора строительства терминала во Львове определят через месяц

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что через месяц будет определен инвестор строительства нового терминала во Львовском аэропорту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня после осмотра Львовского аэропорта и общения с руководством города и области.

«Безусловно, по аэропорту мы только подходим к тому, чтобы объявить в ближайшую неделю специальный аукцион по привлечению наиболее профессиональных финансово обеспеченных инвесторов для строительства нового терминала», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что аукцион будет проходить во Львове в открытом режиме.

Кроме того, премьер сообщила, что реконструкция существующего терминала аэропорта будет проводиться за счет средств государственного и местного бюджетов.

«Я думаю, что в ближайший месяц мы сделаем все для того, чтобы аэропорт получил инвестора для строительства нового терминала», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 мая генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА сообщил, что ориентировочно в июне этого года будет полностью завершено проектирование нового терминала Международного аэропорта «Львов». По его словам, сейчас проект нового терминала находится на стадии завершения разработки рабочей документации, затем проект будет передан на государственную экспертизу.

По информации А.ЗАГРЕВЫ, на строительство нового терминала нужно 1,1 млрд. грн., на реконструкцию существующего – 9,5 млн. евро.

Он также сообщил, что в конце июня будут определять инвестора строительства терминала, а в июле планируется подписание инвестиционного соглашения. На конец сентября запланировано начало строительства, а в октябре 2011 года его планируется завершить.

На сегодня пропускная способность существующего терминала во Львовском аэропорту составляет 200 пасс./ч. Будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск. Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.