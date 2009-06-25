«Интерпайп» представил колесный бренд KLW

Компания «Интерпайп» представила свою колесную продукцию в рамках 9-й конференции Международной ассоциации тяжеловесного движения и выставки Modern Railways 2009, которая прошла 22-25 июня в Шанхае (Китай).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

На стенде компании посетители выставки Modern Railways 2009 смогли ознакомиться с новыми продуктами и получить информацию о технических характеристиках колес KLW.

Основными темами 9-й конференции Международной ассоциации тяжеловесного движения стали: локомотивные технологии для тяжеловесных перевозок, системы контроля тяжеловесного движения и системы связи, технологии обслуживания подвижного состава тяжеловесных перевозок и другое.

Справка УНИАН. Выставка Modern Railways проводится ежегодно и собирает более 300 участников и около 70 тыс. посетителей со всего мира. Участники выставки экспонировали современные технологии и оборудование для внутренних и международных тяжеловесных перевозок, строительства железных дорог, их обслуживания, организации безопасности перевозок, информатизации и прочее.

Трубно-колесная компания "Интерпайп" является одним из крупнейших производителей железнодорожных колес в мире и поставляет свою колесную продукцию в более чем 60 стан мира под брендом KLW.

Годовой оборот компании в 2007 году составил 1,8 млрд. долларов США.

В 2007 году на предприятиях компании было произведено 1 472 тыс. тонн трубной и колесной продукции. В 2007 году экспортные поставки в общем объеме продаж составили 71%.