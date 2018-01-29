На украинских АЗС резко выросли цены: стоимость дизтоплива перевалила за 30 гривень

Сегодня дизтопливо в сети ОККО стоит 30,49 грн за литр, на АЗС WOG – 30,45 грн за литр.

Цена на дизельное топливо в сетях АЗС ОККО и WOG сегодня выросла на 50 коп. за литр и превысила отметку 30 грн за литр. Об этом сообщает «Консалтинговая группа «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

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По их данным, сегодня дизтопливо в сети ОККО стоит 30,49 грн за литр, на АЗС WOG – 30,45 грн за литр.

Согласно сообщению, эти же компании подняли на 50 коп. за литр стоимость бензинов всех марок. На заправках ОККО бензин А-92 стоит 31,99 грн за литр, А-95 – 32,99 грн за литр и А-95 «Премиум» - 33,99 грн за литр, на АЗС WOG 92-й бензин стоит 31,95 грн за литр, 95-й – 32,95 грн за литр и 95-й премиальный – 33,95 грн за литр.

Также сообщается, что сегодня цены на топливо выросли в сетях Mango, Jazz Oil, «Параллель» и UPG.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.