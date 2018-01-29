США хотят создать национальную сеть 5G для защиты от Китая - СМИ

Власти США пришли к выводу, что если Штаты не создадут сеть 5G сейчас, то будут постоянно отставать от Пекина в информационном поле.

В США могут создать национальную защищенную сверхскоростную мобильную сеть 5G для предотвращения возможной киберугрозы со стороны Китая, который, по мнению Вашингтона, захватил доминирующую позицию в сфере производства и управления сетевой инфраструктурой, сообщает РБК со ссылкой на издание Axios.

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"Согласно документам, с которыми ознакомился портал, Америке потребуется централизованная общенациональная сеть уже через три года. Создание такой сети необходимо для того, чтобы обезопасить использование перспективных для США технологий, например в области беспилотного автомобилестроения и виртуальной реальности, а также противостоять возможным угрозам, которые могут исходить от Китая в экономической и кибернетической сферах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение следующих шести-восьми месяцев в администрации Трампа начнутся споры о том, как должна быть организована такая сеть и за чей счет оплачена. Власти пришли к выводу, что если США не создадут сеть 5G сейчас, то будут постоянно отставать от Пекина в информационном поле.

"В проспекте указывается два возможных варианта реализации — создать подобную сеть силами правительства или же поручить это американским сотовым операторам. Первый сценарий авторы проекта считают "беспрецедентной национализацией исторически частной инфраструктуры". Второй, альтернативный, вариант может стать для правительства "меньшим финансовым потрясением", хотя его реализация может занять больше времени и обойтись дороже", - подчеркивает издание.

Первый вариант, указывается в документах, приведет к федеральному контролю над той частью экономики, которая пока в значительной степени контролируется частными провайдерами беспроводной связи. В меморандуме администрация Трампа сравнивает его с созданием системы проходящих через несколько штатов автомагистралей при президенте Дуайте Эйзенхауэре во второй половине XX века.

Также в секретных документах говорится, что правительство, после того, как создаст сеть 5G, будет сдавать частоты в аренду операторам, таким как AT&T, Verizon и T-Mobile. Однако источник, знакомый с ходом обсуждений, заверил издание, что такая формулировка указана в старой версии проекта, а в новой редакции позиция о роли правительства в создании 5G выражена нейтрально.

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Как позже заявили в операторе AT&T, работа частного сектора над созданием сети 5G идет уже полным ходом. "Установлены отраслевые стандарты, испытания продолжаются с 2016 года, а уже в конце этого года AT&T станет первым, кто запустит мобильную сеть 5G в 12 американских локациях. Мы не сомневаемся, что Америка проведет революцию 5G", - говорится в заявлении компании, которое проступило в Axios.

5G станет уже пятым поколением мобильной связи. Стандарт сети пока разрабатывается, но уже предполагает увеличение скорости передачи данных по сравнению с LTE, одновременное подключение нескольких сот тысяч датчиков, увеличение охвата, а также повышение эффективности передачи сигнала. Это должно позволить практически моментально загружать видеоконтент в HD-качестве, обеспечить работу беспилотных автомобилей и способствовать появлению новых сервисов, например голографических звонков. Первые сети 5G могут запустить в Южной Корее в 2018 году, к предстоящим в феврале зимним Олимпийским играм.