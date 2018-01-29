4G-связь в Украине: в тендере на лицензии хотят участвовать три мобильных оператора

Компаниями-претендентами стали "Киевстар", Vodafone и Lifecell.

Три ведущих оператора мобильной связи – "Киевстар", Vodafone и Lifecell подали заявки на участие в тендере на получение лицензий на пользование радиочастотами в диапазонах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц для внедрения связи нового поколения 4G.

Читайте такжеСвязь четвертого поколения в Украине: стала известна дата торгов по первому 4G-тендеру

Об этом говорится в опубликованном протоколе сегодняшнего заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Согласно сообщению, тендерная комиссия НКРСИ утвердила перечень претендентов и список лотов.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2017 года Кабмин утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц с начальной стоимостью 2,3 миллиарда гривень и 1800 МГц с начальной стоимостью 4 миллиарда гривень для внедрения связи четвертого поколения 4G.

21 декабря прошлого года НКРСИ объявила о проведении тендера на получение лицензий для внедрения 4G-связи в диапазоне 1800 МГц. Датой начала тендера было определено 26 февраля 2018 года. Определение победителей тендера предварительно запланировано на начало марта 2018 года. Документы тендерного предложения будут приниматься с 26 декабря 2017 по 26 января 2018 включительно.