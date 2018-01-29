Возвращение Wizz Air является позитивным сигналом для Ryanair и других авиакомпаний.

Аэропорт Харьков ведет переговоры с авиакомпанией Ryanair, и есть вероятность, что авиабилеты ирландского лоукостера сюда могут начать выполняться в ближайшие год-два.

Об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Харьков Владислав Ильин в интервью ЦТС.

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с другими лоукостерами, помимо Wizz Air, Владислав Ильин сообщил:

"С другими лоукостерами мы также общаемся, например, с теми же Ryanair. У них, как и других бюджетных авиаперевозчиков, одним из основных требований является выполнение как можно большего количества коротких рейсов в течение суток".

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"К сожалению, Харьков проигрывает из-за своего географического положения. Например, если из Катовице во Львов лететь примерно час, то в Харьков на час дольше. Аналогично и по другим направлениям в Европу", - добавил он.

Однако, по его словам, возвращение Wizz Air является положительным сигналом для Ryanair и для других авиакомпаний.

"Думаю, если не в текущем, то в следующем году есть очень хорошие шансы того, что Ryanair может полететь в Харьков", - сказал топ-менеджер.

Ранее Омелян заявлял, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может произойти уже в январе-феврале 2018 года.