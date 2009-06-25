Тарифы для электротранспорта будут такими же, как и для населения
18:51, 25 июня 2009Транспорт/Связь
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ВР планирует это
Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в ст. 18 закона Украины «О городском электрическом транспорте».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Законопроектом предусмотрено, что для городского электротранспорта на потребленную электроэнергию должны применяться тарифы, установленные на электроэнергию, которая отпускается населению.
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