Тарифы для электротранспорта будут такими же, как и для населения

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в ст. 18 закона Украины «О городском электрическом транспорте».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законопроектом предусмотрено, что для городского электротранспорта на потребленную электроэнергию должны применяться тарифы, установленные на электроэнергию, которая отпускается населению.