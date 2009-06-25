У Кабмина и местных властей нет расхождений по руководству Львовского аэропорта

У правительства Украины и властей Львова и области нет никаких расхождений по кадровым вопросам, касающимся действующего руководства Львовского аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции во Львове.

«Я не вижу никаких оснований, соревнуясь за ту копейку, которая может перепасть от денег Евро, сегодня устраивать кадровую чехарду. Нет сейчас никаких расхождений по кадровым вопросам для аэропорта между местной властью, правительством, Министерством транспорта и связи. Будет работать команда… И будет работать мощно», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что вчера она своим приказом восстановила в должности генерального директора ГП “Международный аэропорт “Львов” Александра ЗАГРЕВУ, который согласно приказу министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО от 2 июня т.г. был уволен с должности.

Как сообщал УНИАН, 5 июня глава Госавиаадминистрации, заместитель министра транспорта и связи Украины Александр ДАВЫДОВ сказал, что решение об увольнении гендиректора аэропорта “Львов” принято на основании выявленных недостатков в работе предприятия.

Вместе с тем, А.ЗАГРЕВА в комментарии агентству заявил, что его увольнение является незаконным, поскольку на момент выхода приказа он находился на больничном.