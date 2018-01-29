В Сумах проезд в маршрутках подорожал до 5 гривень

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета. Последний раз в Сумах стоимость проезда в маршрутках повышалась в июне 2017 года.

В Сумах исполнительный комитет городского совета повысил стоимость проезда для пассажиров в маршрутках на 25% - с 4 до 5 гривень за поездку. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня, 29 января, на внеочередном заседании исполкома.

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В частности, необходимость повышения тарифов перевозчики объясняли ростом стоимости горюче-смазочных материалов, подорожанием иностранной валюты, за которую закупаются запчасти и повышением заработной платы водителей.

В расчетах перевозчиков фигурировали тарифы в размере от 6 до 9 гривень. Как заверила заместитель городского головы Ольга Волошина, 5 гривень - это компромисс, на который перевозчики соглашаются.

После часового обсуждения вопроса члены исполкома принимали решение по каждому перевозчику отдельно с учетом того, что стоимость льготного проезда за поездку останется прежней: для пенсионеров - 3 гривни, для школьников 1-4 классов - 2 гривни (в период учебного года) на всех маршрутах в черте города.

При этом на маршруте №51 в село Песчаное, которое входит в состав Сум, стоимость проезда за пределы областного центра составит 6 гривень.

За повышение стоимости проезда проголосовали 10 членов исполкома из 13 присутствующих, включая Сумского городского голову Александра Лысенко и секретаря горсовета Андрея Баранова.

Решения о повышении тарифов вступят в силу с момента обнародования на официальном сайте Сумского горсовета.

Последний раз в Сумах стоимость проезда в маршрутках повышалась в июне 2017 года.