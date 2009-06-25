Ющенко: дефицит средств Киева на Евро-2012 можно решить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает киевской городской власти в ближайшее время инициировать перед Верховной Радой изменения и дополнения к государственному бюджету 2009 года, в соответствии с которыми изъятия из киевского бюджета в центральный должны сократиться на 1 млрд. 130 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня во время совещания по вопросам подготовки Киева к Евро-2012, реагируя на заявление председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о дефиците бюджетных средств, в частности, на развитие транспортной инфраструктуры при подготовке столицы к чемпионату.

Президент предложил киевской власти добиться внесения соответствующих изменений в бюджет с тем, чтобы они были рассмотрены в парламенте до начала каникул.

«Если по объектной росписи не удастся склонить Верховную Раду в рамках киевской программы подготовки к Евро-2012 выделить финансирование, остается второй вариант - получить от правительства Украины разрешение на финансирование этой суммы как дефицита бюджета Киева», – сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что речь идет о разрешении на выпуск ценных бумаг с последующим размещением их на внутреннем рынке.