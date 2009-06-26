Тимошенко намерена разобраться с приватизацией ЛАЗа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ближайшее время намерена разобраться с тем, насколько честно был приватизирован Львовский автобусный завод (ЛАЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на пресс-конференции во Львове.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для этого она намерена пригласить к себе на совещание руководство предприятия, а также руководство Фонда государственного имущества Украины.

«Я в ближайшее время планирую пригласить собственников и проанализировать вместе с Фондом госимущества, насколько честно был приватизирован этот завод, насколько выполняются условия приватизации и что необходимо сделать, чтобы возобновить нормальную работу завода», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что у нее есть информация о том, что собственник предприятия увольняет сотрудников и не выплачивает заработную плату.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что предприятие поставило технически некачественные автобусы для «Артека». «Для детей за бюджетные деньги (10 млрд. грн.) были поставлены б/у автобусы, которые даже не доехали до «Артека» – по дороге начали разваливаться», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мне кажется, что такое отношение собственника к своему заводу, к людям, к предприятию, которое имеет легендарную славу, недопустимо», – подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 мая во Львове несколько сотен работников ЛАЗа пикетировали Львовскую облгосадминистрацию, требуя выплатить зарплату и организовать встречу с Ю.ТИМОШЕНКО.

Организаторы акции заявили, что в случае отказа им во встрече с Ю.ТИМОШЕНКО они проведут масштабную акцию у стен Львовской ОГА во время визита премьер-министра во Львов и все-таки передадут ей свое официальное обращение по поводу ситуации на заводе и будут просить Ю.ТИМОШЕНКО «вернуть ЛАЗ в государственную собственность с последующей честной приватизацией».