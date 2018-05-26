«Воздушный старт» реанимировали?..

На авиационном салоне в Ле-Бурже кроме стандартных заявлений о размещении новых заказов на отечественные региональные самолеты АН-148 Украина получила и достаточно неожиданные дивиденды. В проекте использования уникального военно-транспортного самолета АН-124 «Руслан» для запуска космических ракет наметился прогресс и в ближайшее время стоит ожидать, что поступят первые заказы.

По словам одного из инициаторов проекта, гендиректора авиакомпании «Полет» (РФ) Анатолия Карпова, этим вопросом активно интересуются западные компании, что дает повод рассчитывать на ускорение в этой сфере.

Речь, в частности, идет о том, что в проект намерены войти компании из Германии, которые планируют построить интеграционный центр для адаптации и тестирования спутников перед запусками. Данная составляющая проекта считается одной из критических, ведь для успешного запуска необходимо интегрировать все составляющие – от ракеты-носителя до самолета, с борта которого она запускается. Ранее в рамках «Воздушного старта» несколько лет было потрачено именно на переговоры по адаптации спутников совместно с США, Японией и рядом других стран. Каждая из их признавала данный проект перспективным, но пыталась получить максимальные дивиденды от него.

«Ведут работы по аналогичному проекту США, но они объявили, что это делается исключительно в интересах Пентагона. Япония в своей национальной программе декларирует, что она заинтересована в реализации такого проекта, но дальше заявлений, по-моему, дело еще не пошло, видимо, из-за мирового экономического кризиса», - отметил А.Карпов.

Схема запуска «Воздушного старта» такова: самолет с ракетой в грузовой кабине вылетает в определенную точку, где на высоте 10 км открывает грузовую рампу, затем отстреливает ракету. Далее ракета осуществляет полет самостоятельно. Наиболее благоприятная точка – экватор, где ракета получает дополнительный импульс за счет энергии вращения земли. Именно поэтому большинство космических держав стараются строить свои космодромы как можно ближе к экватору. Благодаря же использованию «Руслана», получается экономия на одной из ступеней ракеты, что дает возможность выводить на околоземные орбиты космические аппараты массой до 4 тонн. К тому же самолет не привязан к космодрому и не требует дорогостоящей инфраструктуры. Грузоподъемность ракет-носителей при воздушном старте превышает аналогичные характеристики ракет такой же начальной массы, стартующих с наземных космодромов, в 1,4-1,5 раза - при выведении спутников на низкие орбиты, и в 3-3,5 раза - при выведении на геостационарные орбиты. Все это позволяет существенно сократить стоимость выведения спутников – если при традиционных запусках цена выведения на орбиту 1 кг груза составляет порядка 20 тыс. долл., то «Воздушный старт» обходится в 2-2,5 тыс. долл./кг, а при массовых пусках себестоимость падает до 1-1,5 тыс. долл.

С вхождением в проект Германии, судя по всему, «Воздушный старт» сдвинется с мертвой точки. Дело в том, что ранее СМИ писали, что Европа вообще откажется от участия в этом проекте в связи с желанием концерна EADS использовать для таких стартов самолет А-400М. Последний является конкурентом не только «Руслану», но и АН-70. В свое время европейцам активно предлагали стать партнерами создания украинско-российского АН-70, но в Европе решили идти по пути создания собственной машины. Однако вот уж несколько лет западные конструкторы не могут довести машину до ума, и первый ее взлет постоянно откладывается. Таким образом и появился шанс у украинско-российского проекта «Воздушный старт» - часть более прагматично настроенных немецких компаний все таки решили сделать ставку именно на этот самолет.

Следует отметить, что предварительное соглашение с немецкими компаниями чуть ли не последний шанс для «Воздушного старта».

Дмитрий Кива, генрельный контруктор АНТК им. Антонова, считает, что «Воздушный старт может "выжить". «Проект «Воздушный старт» уже доказал свою перспективность. Он позволяет экономить на одной из ступеней ракеты-носителя, а это миллионы долларов. Это понимают все, но с финансированием проекта есть определенные сложности. Первоначально это было связано с необходимостью технических доработок проекта, затем же необходимо было найти инвестора, который бы профинансировал все сопутствующие расходы. Над этим вопросом постоянно ведется работа, создан специальный консорциум, он работает над привлечением инвестиций, правда, пока еще не ясно когда состоится первый запуск», - отмечает он.

Данный проект прорабатывается уже более 10 лет, под него Минобороны России выделило четыре «Руслана», но далее теоретических разработок дело не идет. Разработчики также указывают на банальное отсуствие финансирования.

С конца 90-х этот проект фактически топчется на месте. Машины перевозчику передали, тот в свою очередь их использует в коммерческих целях, т.е. фактически зарабатывает деньги на научные разработки по «Воздушному старту». Но вот с практической реализацией – запуском спутников дело все никак не сдвигается с мертвой точки. Россияне объясняли проволочки необходимостью конструктивных доработок системы запуска ракеты. Ранее предполагалось, что ракета будет десантироваться при помощи специальных вытяжных парашютов. Однако во время испытаний выяснилось, что при этом возникает опасная вибрация самолета.

Антоновцы предложили заменить парашюты так называемым минометным стартом: при помощи пневматических систем ракета выстреливается из самолета. Такие же системы установлены на подводных лодках. После ряда испытаний была подтверждена перспективность этого метода.

Но и это не ускорило реализацию проекта. По утверждению президента "Воздушного старта" Анатолия Карпова, на реализацию проекта надо всего 120-130 млн. долл.

Надо сказать, что и с российской стороны палки в колеса «Воздушному старту» вставляют довольно активно. В 2006 году между компанией Space Adventures и КБ Мясищева был подписан контракт по организации полетов для космических туристов с борта еще одного советского уникального самолета М-55 «Геофизика».

Еще один космический проект “Воздушного старта” Россия рассчитывает реализовать при помощи Казахстана. Проект называется «Ишим». В этом случае ракеты будут запускать с высотного перехватчика МиГ-31. Правда, при этом размер космических аппаратов, выводимых на орбиту, несколько меньше чем у “Воздушного старта” - до 200 кг против 4 тонн. Однако и стоит данный проект гораздо меньше и реализовать его поэтому можно гораздо быстрее: у Казахстана на вооружении есть два специальных перехватчика, доработанных еще в 1987 году под запуск специальной большой ракеты в рамках программы «Звездные войны». Затем проект с Казахстаном признали не эффективным, но от этого украинско-российский «Воздушный старт» не получил дополнительный импульс. По сути, КБ имени Антонова и российский «Полет» остались один на один со своими проблемами. В такой ситуации единственная надежда - привлечение западных телекоммуникационных компаний, которые в условиях кризиса стараются максимально сэкономить на запусках. Остается подождать, что после подписания предварительных документов начнется и настоящая работа…

Константин Цивилев (для УНИАН)