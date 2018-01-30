BlaBlaCar запустил новый алгоритм поиска попутчиков

Сервис оптимизирует поисковый алгоритм таким образом, что попутчиков можно будет найти, не выезжая из пригорода или поселка.

Сервис для междугородных поездок BlaBlaCar внедрил новый алгоритм поиска попутчиков, который будет эффективнее связывать пользователей (автовладельцев и пассажиров), живущих вне крупных транспортных узлов и магистралей.

Читайте такжеПолиция задержала подозреваемого в убийстве львовского водителя BlaBlaCarПо словам руководителя BlaBlaCar в Украине и России Алексея Лазоренко, изначально сервис предлагал пользователям назначать места встречи в центре населенных пунктов или других проходимых местах (выезд из города), чтобы повысить шансы найти попутчиков, передает kommersant.ru.

Однако, по данным компании, многие из точек отправления и прибытия находятся вне городов, а тем более их центров, то есть автовладельцам и пассажирам зачастую приходилось выбирать не самые удобные для себя места встречи.

Теперь сервис оптимизирует поисковый алгоритм таким образом, что попутчиков (водителя или пассажиров) можно будет найти, не выезжая из пригорода или небольшого населенного пункта, пояснил Лазоренко. «Пассажир должен лишь указать точный адрес отправления и прибытия, а алгоритм подберет водителей, которые смогут сделать небольшое отклонение от своего маршрута, чтобы подвезти попутчика», - сказал он.

BlaBlaCar - платформа, объединяющая водителей и пассажиров, следующих в одном направлении и готовых разделить между собой стоимость топлива, при этом водитель не получает финансовой выгоды, но частично компенсирует расходы. Сообщество объединяет 60 млн пассажиров и водителей в 22 странах мира.