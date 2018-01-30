Цены на АЗС продолжают расти

Ряд крупных сетей АЗС подняли цены на топливо на 10-50 копеек за литр.

Розничные цены в сетях АЗС Украины на бензин и дизельное топливо продолжают свой рост: с 29 по 30 января они выросли на 10-50 копеек за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Согласно сообщению, в сети SOCAR все бензины и ДТ подорожали на 36 коп. за литр, до: А–92 – 31,85 грн, А–95 – 32,85 грн, А–95 Премиум – 33,85 грн, ДТ – 30,35 грн, ДТ Премиум – 32,35 грн.

На станциях Shell в Киеве бензин подорожал на 24 коп. за литр, а ДТ – на 20 коп. за литр, до: А–92 – 31,49 грн, А–95 – 32,49 грн, А–95 Премиум – 34,69 грн, ДТ – 29,99 грн, ДТ Премиум – 33,49 грн.

Также на столичных АЗС KLO наблюдалось повышение цен на 10-30 коп. за литр, до: А–92 – 29,99 грн, А–95 – 30,99 грн, А–95 Премиум – 33,49 грн, ДТ – 28,89 грн, ДТ Премиум – 32,09 грн.

Кроме того, подорожание произошло и в сетях «Энерджи Транс», ZOG, BVS, «Катрал Юг», «Укргазвыдобування», «Автотранс».

Согласно информации UPECO, средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС выросли до: А–92 – 29,42 грн за литр, А–95 – 30,21 грн за литр, А–95 Премиум – 31,36 грн за литр, ДТ – 28,06 грн за литр, ДТ Премиум – 30,35 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.