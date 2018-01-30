Последняя в Европе без связи: журналисты выяснили, почему в Украине до сих пор нет 4G (видео)

Ранее стало известно, что более 500 миллионов гривень получит Ринат Ахметов за продажу мобильным операторам низколиквидных радиочастот для 4G.

Журналисты выяснили, почему в Украине до сих пор нет связи 4G и кому это выгодно.

Как сообщается в сюжете программы "Гроші", пока Украина переходила на 3G, в Европе уже перешли на связь следующего поколения.

Для того чтобы эта связь появилась, операторам нужны соответствующие частоты. Распределяет их НКРСИ - нацкомиссия по регулированию связи и информации, которой руководит Александр Животовский. Он бывший менеджер скандальной компании ICU Валерии Гонтаревой.

Свободные частоты на которых можно ввести интернет 4 поколения в Украине есть, но чиновник не выставляет их на тендер первыми, а предлагает компаниям-операторам сначала выкупить частоты с другим диапазоном.

Интересно, что они принадлежат не государству, а компании ММДС Украина, подконтрольной олигарху Ринату Ахметову. По словам експерта в сфере телекоммуникаций, будет два тендера. "Сейчас введется на 2600 мГц, чтобы Ахметов гарантированно получил свои деньги, а потом на 1800", - считает Роман Химич.

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Эти частоты, по словам эксперта, фирма давно купила за бесценок, без конкурса. А теперь через посредника - нацкомиссию, люди Ахметова готовы отдать половину частот, но уже за компенсацию в 500 миллионов гривень. Сумма завышена в сотни раз. Также операторам, кроме компенсации олигарху, придется заплатить еще несколько миллиардов - стоимость самих частот на тендере.

Если же операторам придется приобрести частоты именно по такой схеме, то это отразится и на пользователях. Траты украинцев на связь будут расти на 10-20% каждый год.

Ранее сообщалось, что в материале "Экономической правды" говорится о том, что факты указывают на то, что сумма компенсации в 500 млн грн для компании ООО "ММДС-Украина", утвержденная главой НКРСИ Александром Животовским, чрезвычайно завышена и необоснована.