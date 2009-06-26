ЮЖД запустила рельсовый автобус

Южная железная дорога запустила рельсовый автобус по маршруту «Сумы—Веринский завод».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, на станции Веринский завод состоялся торжественный запуск рельсового автобуса.

Открытие пригородного сообщения на данном участке является важным событием для целого региона, охватывающего несколько населенных пунктов Сумской области, с которыми до настоящего момента не было пассажирского железнодорожного сообщения (ранее этот железнодорожный участок использовался лишь для грузовых перевозок), отмечают в пресс-службе.

Сообщение на участке Сумы–Веринский завод будет осуществляться ежедневно (автобусы и маршрутки курсируют в этом направлении только три раза в неделю).

Рельсовый автобус, обслуживающий новый маршрут, является новым видом железнодорожного транспорта, который соответствует современным требованиям комфорта: имеет вакуумный туалет, систему кондиционирования воздуха, мягкие сидения.

До сегодняшнего дня пуск рельсового автобуса на участке Сумы—Веринский завод был невозможен из-за плохого состояния рельсового пути – с 1980-х годов здесь действовало ограничение скорости движения до 15 км/ч. И только после капитального ремонта пути на этом участке, который был проведен Южной железной дорогой, стало возможным пассажирское сообщение.

Напомним, сегодня на Украине курсируют 12 рельсовых автобусов, 8 из которых – на Южной железной дороге (пять – на Сумской дирекции железнодорожных перевозок и три – на Полтавской дирекции железнодорожных перевозок). Практика внедрение нового вида транспорта на малонаселенных участках железной дороги позволяет экономить дизельное топливо и повышать качество обслуживания пассажиров.