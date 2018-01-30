Китайская компания завершила дноуглубление в порту "Южный" возле одного из причалов

Реализация проекта позволит принимать и обрабатывать у причала №25 крупнотоннажные судна типа Panamax.

Китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) закончила реализацию проекта по дноуглублению в морском торговом порту «Южный» у акватории возле причала №25.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, соответствующий акт приёма-передачи работ подписали начальник администрации порта «Южный» Максим Широков и генеральный директор CHEC в Украине Линь Тао.

Присутствовавший при подписании документа министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что этот проект показал, что Украина является надёжным партнёром для бизнеса.

"Мы получили прозрачный тендер, на котором государство в лице АМПУ сэкономило полмиллиарда гривен",- сказал он.

Согласно розданным материалам, в ходе работ было поднято 4,4 млн куб м грунта и достигнута глубина в 16 м, что даёт возможность принимать и обрабатывать у причала крупнотоннажные судна типа Panamax.

Работы начались 20 июля 2017 года и завершились через пять месяцев - 27 декабря - на три месяца ранее планируемого срока.