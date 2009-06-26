ЮЗЖД введет «экспресс-передачи» на электричках повышенного комфорта

С 1 июля т.г. «экспресс-передачу» можно будет оформить не только в направлении движения пассажирских поездов, но и на маршрутах электропоездов повышенного комфорта 1 и 2 класса. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Передача пакетов и оплата услуги будет осуществляться на вокзалах в Киеве, Казатине, Жмеринке, Виннице, Хмельницком, Фастове, Белой Церкви, Шепетовке, Мироновке, Бердичеве, Каменец-Подольском, Житомире, Коростене, Новоград-Волынском, Бахмаче, Ворожбе, Хутор-Михайловском, Шостке, Нежине, Чернигове.

Более детальную информацию о предоставлении услуги «экспресс-передача» можно получить в справочных бюро вокзалов или у дежурных вокзалов Юго-Западной железной дороги.