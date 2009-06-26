Электрички будут несколько дней ходить через станцию Киев-Петровка

Пригородные поезда Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) несколько дней будут курсировать через станцию Киев-Петровка вместо станции Киев-Пассажирский (вокзал). Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, дорога продолжает выполнять работы по строительству железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр на перегоне Дарница - Киев-Московский, в связи с этим 30 июня, 1, 2 и 6 июля 2009 года в период с 9.55 до 19.55 все пригородные электропоезда, которые курсируют на данном участке, будут следовать из/до станции Киев-Петровка. Изменится также маршрут и расписание движения электропоездов повышенного комфорта. Следовательно, 30 июня измененным расписанием через станцию Киев-Петровка (вместо Киев-Пассажирский) будет следовать электропоезд №808/807 Фастов-Шостка; 30 июня, 1, 2 и 6 июля - через Киев-Петровку (вместо Киев-Пассажирского) поезда №812/811 Фастов-Шостка. В эти же дни до станции Киев-Петровка будет следовать поезд №817 Конотоп-Киев (вместо Конотоп - Киев-Пассажирский), №846/845 Киев-Чернигов. Кроме того, 1, 2 и 6 июля через Киев-Петровку будет следовать электропоезд №808/807 Шостка-Киев.