Украина совместно с Италией построит узкоколейку Одесса-Киев-Львов

Итальянская компания Italferr имеет опыт в этом секторе более 30 лет.

Украина совместно с Италией начинает подготовку технико-экономического обоснования евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи министра Владимира Омеляна и президента компании Italferr Рикардо Мария Монти, а также представителей посольства Итальянской Республики в Украине.

"Я рад, что мы можем начать этот процесс при поддержке компании Italferr, которая относится к Государственной железнодорожной группе и имеет опыт в своем секторе более 30 лет. Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора как в Италии, так и в других странах. И крайне важно, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Он отметил, что внедрение высокоскоростного железнодорожного движения в Украине является важным инфраструктурным проектом государственного значения.

"Это - мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом состоянии ряда регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые. Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы делаем первый шаг на этом пути", - сказал министра.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины заявляло о намерении привлечь инвестора для строительства новой скоростной железной дороги, которая соединит Киев и Одессу колеей европейского стандарта - 1435 мм.