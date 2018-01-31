4G в Украине: Lifecell, Vodafone и "Киевстар" наконец-то раскупили лицензии на частоты

Крупнейший лот с ценой 601,6 миллиона гривень выиграла компания lifecell.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – "Киевстар", Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривень. Как передает корреспондент УНИАН, всего на продажу было выставлено семь лотов.

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Так, по результатам торгов "с голоса" оператор мобильной связи lifecell выиграл первый и второй лоты с ценой 601,6 миллиона гривень и 307,65 миллиона гривень при стартовых 572 миллионах гривень и 293 миллионах гривень соответственно

Оператор мобильной связи "Киевстар" выиграл третий и четвертый лоты по стартовой цене – 293 миллиона гривень, а также пятый лот с ценой 303,3 миллиона гривень при стартовой цене 286 миллионов гривень.

Оператор мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, выиграла шестой лот с ценой 345 миллионов гривень при начальной стоимости 286 миллионов гривень, также компания выиграла седьмой лот по стартовой цене 286 миллионов гривень.

Таким образом в бюджет от операторов должны быть перечислены 2,456 млрд грн за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2017 года Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц с начальной стоимостью 2,3 миллиарда гривень и 1800 МГц с начальной стоимостью 4 миллиарда гривень для внедрения связи четвертого поколения 4G.

22 сентября 2017 года НКРСИ завершила подготовку нормативно-правовых актов для внедрения в Украине мобильной связи 4G.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и пяти членов комиссии, назначаемых на должности президентом.