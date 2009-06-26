«Роза Ветров» открыла рейс Львов-Москва
13:20, 26 июня 2009Транспорт/Связь
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Полеты выполнят Еmbraer-195
Авиакомпания WINDROSE («Роза Ветров») ввела в расписание регулярный рейс Львов-Москва-Львов. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба компании.
Полеты осуществляются по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Вылет из Львова – в 7.15, прибытие в Москву – в 10.00. Обратный вылет из Домодедово – в 10.45, прибытие – в 11.50.
Полеты осуществляются на новом Еmbraer-195. Данный самолет будет также осуществлять чартерные рейсы по маршрутам в Турцию и Египет.
Справка УНИАН. ООО "Авиакомпания «Роза ветров» (WINDROSE) основана в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух MD-82, двух Еmbraer-195, двух Airbus-320.
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