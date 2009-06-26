«Роза Ветров» открыла рейс Львов-Москва

Авиакомпания WINDROSE («Роза Ветров») ввела в расписание регулярный рейс Львов-Москва-Львов. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба компании.

Полеты осуществляются по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Вылет из Львова – в 7.15, прибытие в Москву – в 10.00. Обратный вылет из Домодедово – в 10.45, прибытие – в 11.50.

Полеты осуществляются на новом Еmbraer-195. Данный самолет будет также осуществлять чартерные рейсы по маршрутам в Турцию и Египет.

Справка УНИАН. ООО "Авиакомпания «Роза ветров» (WINDROSE) основана в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух MD-82, двух Еmbraer-195, двух Airbus-320.