Швейцарцы представляют «солнечный» самолет-кругосветник

Пилотируемый самолет Solar Impulse, летающий на солнечной энергии 26 июня представят общественности в швейцарском городе Дюбендорф близ Цюриха, передает BFM со ссылкой на BBC.

Команду разработчиков возглавляет Бертран Пиккар (Bertrand Piccard), который собирается на этом самолете к 2012 году перелететь через Атлантику, а потом — совершить кругосветное путешествие. Отмечается, что Пиккару предстоит рисковое мероприятие: только сейчас «солнечные самолеты» становятся способны накапливать за день столько энергии, чтобы лететь всю ночь — более того, это относится лишь к беспилотным аппаратам весом 30-300 кг.

Первая версия аппарата имеет размах крыльев 61 метр (приблизительно как у аэробуса А340), а вес — 1,5 тонны. Аппарат оснащен 11 тысячами солнечных батарей, расположенными на крыльях и хвосте, и 4 электромоторами. Проект стартовал в 2003 году. BBC указывает, что разработчики вложили в технологии не меньше средств, чем в дизайн.

Пиккар уже вошел в историю воздухоплавания, когда в 1999 году обогнул Землю без остановок на воздушном шаре Breitling Orbiter 3. Его цель сейчас — доказать жизнеспособность альтернативных источников энергии. В интервью BBC он сказал, что на Solar Impulse кругосветка окажется труднее: «В воздушном шаре можно было спать, а самолетом нужно постоянно управлять». По его словам, 1 человек может управлять самолетом максимум 5 дней, а затем должен смениться; весь полет вокруг Земли с остановками займет 20-25 дней. Пикар намерен меняться с партнером по проекту, Андре Борщбергом (Andre Borschberg).