Ющенко: «Укрзализныцю» нужно реформировать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в «Укрзализныце» необходимо как можно быстрее провести реформирование во избежание убыточности предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Основной проблемой «Укрзализныци» Президент назвал ее убыточность, подчеркнув, что в 2008 году убыток предприятия составил 4 млрд. грн., при том что год был достаточно успешным в экономическом плане и лишь «ленивый» не получил прибыль.

«Базовой проблемой («Укрзализныци» - УНИАН) является убыточность, причем убыточность хроническая, глубокая, которая свидетельствует не о нюансах конъюнктуры тарифов, а которая говорит очевидно о том, что «Укрзализныця» должна получить новую реформу, новую стратегию и через структуризацию, через глубокие структурные реформы получить финансовые балансы, которые позволили бы железной дороге стать активным участником хозяйственной деятельности, обновлять свой парк вагонов и пассажирских, и грузовых», - сказал Президент.

Он также отметил, что необходимо откорректировать тарифную политику и более комфортные условия проезда должны стоить больше.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что тарифы на проезд в высшем классе на железной дороге в Украине «в несколько раз ниже того, что хотелось бы иметь».

В этой связи Президент высказал неудовлетворение тем, что до сих пор не создана национальная комиссия регулирования транспорта и не принята программа реформирования железнодорожного транспорта, концепция которой уже существует.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день невозможно понять, чем является «Укрзализныця» - субъектом хозяйствования или управляющим органом.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" сегодня – это 6 железных дорог – Донецкая, Львовская, Одесская, Приднепровская, Южная и Юго-Западная, объединяющих все области Украины. Эксплуатационная протяженность главных путей составляет 22,3 тыс. км, электрифицированных – 9169 км. Парк грузовых вагонов превышает 175 тыс., пассажирских – 8 тыс., тепловозов – 2,7 тыс., электровозов – 1,7 тыс. единиц.