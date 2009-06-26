«Богдан» реструктуризировал обязательства

Автомобильный завод «Богдан» (ОАО «Луцкий автомобильный завод»), который входит в состав корпорации «Богдан», успешно завершил реструктуризацию обязательств по облигациям серии «А» на сумму 130 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что по результатам оферты было выкуплено около 10% облигаций и достигнута договоренность о продлении срока пребывания облигаций на один год.

«Инвесторы сегодня понимают сложность ситуации в экономике страны и в автомобильной отрасли в частности. Мы предоставили наше видение выхода компании на докризисные показатели производства и продажи автомобилей. Наша четкая и прозрачная стратегия нашла с их стороны поддержку и понимание», - отметил президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

Напомним, 15 июня текущего года автозавод «Богдан» выплатил доход за шестнадцатый купонный период облигаций серии "А" из расчета 14% годовых в размере 4 млн. 207 тыс. 125,2 грн. Общая сумма выплат составила 71 млн. 360 тыс. 845,28 грн.

Номинальная сумма выпуска составляет 130 млн. грн., срок обращения – 5 лет (дата погашения – 14 июня 2010 года). Длительность процентного периода – 91 день.

Процентная ставка на 17-20 купонные периоды установлена на уровне 22%.

Напомним, в мае текущего года автозавод «Богдан» успешно провел реструктуризацию по бонду серии «В» на сумму 200 млн. грн. и уплатил проценты за четвертый купонный период по этим ценным бумагам из расчета 13,5% годовых в размере 6,732 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" - один из крупнейших субъектов авторынка Украины, создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В сентябре 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в г.Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.