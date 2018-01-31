В Украине запустили регулярный контейнерный поезд Киев- порт "Южный" (фоторепортаж)

Объем контейнерных перевозок по новому маршруту ожидается на уровне 500 контейнеров в месяц.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" совместно с Maersk Line и «ТИС Контейнерный терминал» запустили регулярный контейнерный поезд по маршруту ст. Черноморская (ТИС) порт Южный – Киев-Лиски - ст. Черноморская (ТИС) порт "Южный", который позволит организовать на территории Украины комплексный сервис по доставке грузов в контейнерах.

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Как передает корреспондент УНИАН, запуск состоялся при участии и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, директора филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» Руслана Гусака, совладельца и гендиректора «Трансинвестсервиса» (ТИС) Андрея Ставницера и руководителя представительства компании Maersk Line в Украине Романа Колоянова.

"Мы запускаем регулярный поезд в порт "Южный" терминал ТИС. Для "Укрализныци" контейнерные перевозки являются важным направлением перевозок. Мы видим за 2017 год рост контейнерных перевозок на 10% на железной дороге", - сказал Кравцов.

Глава "Укрализныци" сообщил, что объем контейнерных перевозок по новому маршруту ожидается на уровне 500 контейнеров в месяц.

Присутствующий на запуске поезда генеральный директор «Трансинвестсервиса» Андрей Ставницер решил не озвучивать сумму, потраченную на открытие нового маршрута.

"Это не бюджетные средства, и я хотел бы не оглашать сумму. Это бизнес-проект", - сказал он.

Согласно презентации, планируется, что расстояние в 748 км поезд будет преодолевать за 19 часов. Отмечается, что во время первого рейса в составе поезда отправилось 56 контейнеров.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является Публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

ТрансИнвестСервис (ТИС) — крупнейший частный стивидорный оператор на Украине. ТИС оперирует собственными грузовыми терминалами в Малом Аджалыкском лимане, в акватории порта Южный, в 22 километрах к северо-востоку от Одессы. В группу ТИС входит 5 современных терминалов: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь, ТИС-КТ.

Инфраструктурная компания ТИС — владеет и управляет всей обслуживающей инфраструктурой терминалов, в том числе собственной железнодорожной станцией.