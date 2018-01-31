В Житомире трамвайно-троллейбусному управлению компенсирует затраты на перевозки пассажиров

Уже известно, что общая стоимость транспортных перевозок житомирян, которые пользуются электротранспортом, на 2018 год составляет 168 млн 749 тыс. 600 грн.

В Житомире трамвайно-троллейбусному управлению частично компенсируют расходы по перевозке пассажиров электротранспортом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, соответствующее решение принято сегодня на внеочередном заседании исполкома горсовета.

"Решено согласовать заключения договора об осуществлении перевозок пассажиров городским электрическим транспортом путем предоставления трансфертов перевозчику. Договор будут заключать между исполкомом городского совета в лице городского головы Сергея Сухомлина и коммунальным предприятием «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» Житомирского городского совета ",- сказано в сообщении.

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Также на исполкоме согласовали Порядок использования средств городского бюджета, которые направят ТТУ для оплаты пассажирских перевозок.

Уже известно, что общая стоимость транспортных перевозок житомирян, которые пользуются электротранспортом, на 2018 год составляет 168 млн 749 тыс. 600 грн.

Учитывая это, из бюджета города за перевозку пассажиров трамвайно-троллейбусному управлению планируют выплатить 64 млн. грн за год. А остальное это коммунальное предприятие должно заработать.

"Также в горсовете уже подсчитали, что среднегодовая стоимость 1 км перевозки пассажиров троллейбусом в Житомире составляет 33 гривны 10 копеек и 38 гривен 80 копеек - трамваем", - цитирует пресс-служба ведомства начальника управления транспорта и связи Житомирского городского совета Михаила Грищука.