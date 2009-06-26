Костюк: Укрзализныця оплачивает кредит согласно графику

«Укрзализныця» на сегодняшний день производит расчеты с Barclays capital bank по соглашению о предоставлении кредита на сумму свыше 550 млн. долл. согласно графику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы не рассчитались, к сожалению, с Barclays capital bank», – сказал он.

По словам М.КОСТЮКА, расчеты с банком могут производиться еще в течение двух лет. В 2009 году банку будет выплачено два транша по 100 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит предоставлен на три года с отсрочкой платежа.

Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины. Эксплуатационная протяженность главных путей составляет 22,3 тыс. км, электрифицированных – 9169 км. Парк грузовых вагонов превышает 175 тыс., пассажирских – 8 тыс., тепловозов – 2,7 тыс., электровозов – 1,7 тыс. единиц.

Barclays Capital Bank (Великобритания) – одно из ведущих европейских финансовых учреждений, являющееся лидером в организации международного финансирования, включая облигации, кредиты и проектное финансирование, для правительственных организаций, корпораций и банков.