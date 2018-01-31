Мобильные операторы рассказали, когда запустят 4G-связь в Украине (видео)

Vodafone планирует начать первые запуски 4G в конце марта - начале апреля в крупных городах Украины. lifecell намерен запустить связь четвертого поколения в начале весны.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, планирует начать первые запуски 4G в конце марта - начале апреля в крупных городах Украины, а полноценное покрытие оператор сможет развернуть в июле, после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, полноценное покрытие оператор сможет развернуть в июле, после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц, предназначенном для обеспечения широкого покрытия.

Отмечается, что компания довольна результатом сегодняшних торгов, где Vodafone стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц по шестому и седьмому лотам.

«Нашей стратегической задачей было получить крайний, наиболее «чистый» диапазон, который не конфликтует с другими пользователями, в том числе - военными. Мы довольны результатами торгов, ведь получили сплошную полосу в 10 МГц, которой нам будет достаточно для обеспечения емкости и беспрепятственного строительства сетей во всех областных центрах, включая Житомир и Запорожьем, где есть ограничения в других лотах», - цитирует пресс-служба генерального директора Vodafone Украина Ольгу Устинову.

Оператор мобильной связи lifecell намерен запустить 4G-связь в начале весны, после завершения необходимых процедур.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главного исполнительного директора lifecell Исмета Языджи.

«Наша сеть готова к запуску 4G. Я думаю, она будет запущена еще в начале весны, как только будут завершены все необходимые процедуры», - цитирует пресс-служба Языджи.

Согласно сообщению, сегодня на 4G-тендере оператор lifecell приобрел 2*15 МГц в диапазоне 2600 МГц для развития собственной 4G-сети.

«Согласно результатам победы в торгах, по двум первым лотам компания заплатит в государственную казну 909,250 тыс. грн. В результате lifecell получил наибольшее количество спектра в пересчете на одного абонента, что означает лучшую скорость, лучшую производительность и лучший пользовательский опыт для наших абонентов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 января 2018 года НКРСИ продала мобильным операторам лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц за 2,456 млрд грн.

По результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи lifecell выиграл первый и второй лоты с ценой 601,6 млн грн и 307,65 млн грн при стартовых 572 млн грн и 293 млн грн соответственно

Оператор мобильной связи «Киевстар» выиграл третий и четвертый лоты по стартовой цене – 293 млн грн, а также пятый лот с ценой 303,3 млн грн при стартовой цене 286 млн грн.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, выиграла шестой лот с ценой 345 млн грн при начальной стоимости 286 млн грн, также компания выиграла седьмой лот по стартовой цене 286 млн грн.