Восемь подозреваемых: НАБУ рассказало подробности дела Администрации морпортов на 250 миллионов

НАБУ и Антикоррупционная прокуратура подозревают 8 человек, семеро задержаны 29 января.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в завладении 247 млн грн госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) восьми лицам, среди которых бывшие и действующий должностные лица АМПУ.

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Как сообщила пресс-служба НАБУ, речь идет об экс-главе АМПУ (2014-2017 гг.), экс-первом заместителе главы АМПУ (2015-2017 гг.), экс-начальнике отдела закупок АМПУ (2015-2018 гг.), экс-заместителе главы АМПУ по финансам (2015-2016 гг.), заместителе начальника Одесского филиала АМПУ (действующий), директоре и бенефициаре общества с ограниченной ответственностью, представителе нерезидента (предприятия-участника преступления).

"Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой»). Семь из подозреваемых задержаны накануне, 29 января, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в ходе проведения следственных действий (обысков) в Одесской, Николаевской областях и городе Киев в рамках расследования уголовного производства по фактам завладения должностными лицами ГП «АМПУ» и другими лицами денежными средствами ГП «АМПУ» путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору, в особо крупных размерах. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, по версии следствия, должностные лица Администрации морпортов в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

«Речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате государству в лице ГП «АМПУ» нанесен ущерб на сумму 247 млн грн, что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства. В сентябре-ноябре 2017 года факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц АМПУ и представителей ряда предприятий-участников торгов при закупках услуг по эксплуатационному дноуглублению подтвердил Антимонопольный комитет Украины, наложил на предприятия-участников штрафы, общая сумма которых составила более 100 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование приведенных фактов при закупке услуг по дноуглублению в портах Украины госпредприятием «АМПУ» и его филиалами детективы НАБУ расследуют с декабря 2015 года.

Также в пресс-службе сообщили, что в апреле 2017 года на основании материалов, собранных в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн.

«Основанием стало нарушение требований Закона Украины «О государственных закупках» и других норм действующего законодательства. Сейчас судом возбуждено производство по делу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили следственные действия на территории Одесской, Николаевской областей и в городе Киеве в рамках расследования возможных фактов злоупотреблений при закупке услуг дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских портах.

Мероприятия проводились в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.