Украинская сторона в Минске призвала боевиков вернуть "Укрзализныци" 30 тысяч единиц подвижного состава

Участники переговоров от Украины настаивают на возвращении захваченной боевиками украинской государственной и частной собственности.

Украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе призвала контролируемых Россией боевиков вернуть публичной акционерной компании «Укрзализныця» имущество в количестве 30 тыс. единиц подвижного состава.4

Читайте такжеНа Донбассе Порошенко открыл два отстроенных моста, которые разрушили боевикиОб этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

«В подгруппе по социально-экономическим вопросам систематически подымается вопрос о возвращении украинской государственной и частной собственности, которая была захвачена в ОРДЛО. В частности, до сих пор ее представители не вернули «Укрзализныци» имущество в количестве 30 тыс. единиц подвижного состава», - отметила Олифер.

Как сообщал УНИАН, на прошлом заседании, состоявшемся в Минске 18 января, украинская сторона заявляла, что в 2018 году продолжит требовать возврата незаконно захваченных боевиками украинских предприятий на Донбассе.