Кабмин предлагает ВР утвердить новых членов правительства

16:27, 26 июня 2009
Транспорт/Связь
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Проект постановления

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении членов правительства.

В соответствии с текстом документа, размещенном на официальном сайте ВР, Кабмин предлагает назначить:

Михаила ЗГУРОВСКОГО - на должность вице-премьер-министра Украины;

Юрия ЛЮБОНЕНКО - на должность вице-премьер-министра Украины;

Федора ЯРОШЕНКО - на должность министра финансов Украины;

Тариела ВАСАДЗЕ - на должность министра транспорта и связи Украины;

Виктора ШЕМЧУКА - на должность министра юстиции Украины.

Постановление предлагается принять в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины.

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