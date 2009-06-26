Кабмин предлагает ВР утвердить новых членов правительства
16:27, 26 июня 2009Транспорт/Связь
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Проект постановления
Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении членов правительства.
В соответствии с текстом документа, размещенном на официальном сайте ВР, Кабмин предлагает назначить:
Михаила ЗГУРОВСКОГО - на должность вице-премьер-министра Украины;
Юрия ЛЮБОНЕНКО - на должность вице-премьер-министра Украины;
Федора ЯРОШЕНКО - на должность министра финансов Украины;
Тариела ВАСАДЗЕ - на должность министра транспорта и связи Украины;
Виктора ШЕМЧУКА - на должность министра юстиции Украины.
Постановление предлагается принять в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины.
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