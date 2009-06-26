Костюк: повышение тарифов на пассажирские перевозки не нужно

Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК считает, что создание Национальной комиссии регулирования транспорта (НКРТ) на сегодняшний день уже неактуально и повышать тарифы на пассажирские перевозки не стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

М.КОСТЮК отметил, что на сегодняшний день «Укрзализныця» не является монополистом на рынке железнодорожных перевозок, поскольку на нем работает уже 160 частных операторов и тарифы определяются рынком.

«Что будет делать комиссия? Комиссия не будет регулировать тарифы частному перевозчику, потому что частный перевозчик имеет коммерческую формулу регулирования тарифа. Еще буквально два года назад комиссия была актуальна. Сегодня мне просто жалко бюджетных денег на содержание аппарата комиссии минимум из 70 человек. Это будет еще один какой-то контролирующий орган… Я не хочу сказать, что будет шаг назад, но это будет дополнительный контролирующий орган, который, кроме минуса в объемах перевозок, в том числе и транзитных, ничего не принесет», – считает М.КОСТЮК.

Говоря о тарифах на пассажирские перевозки в вагонах улучшенных классов, гендиректор «Укрзализныци» отметил, что не считает целесообразным их повышение. Он сообщил, что в правительстве изучается вопрос о введении дифференцированных тарифов в зависимости от сезона, дня недели и сроков покупки билетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, открывая заседание СНБО, президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о необходимости создания Национальной комиссии регулирования транспорта (НКРТ) и повышения тарифов на пассажирские перевозки в вагонах улучшенного класса.